千公里信号单程传输仅 3.43 毫秒！我国新一代通信网技术取得新突破

IT之家 11 月 7 日消息，据央视新闻报道，近日，我国完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证。这意味着我国在新一代通信网关键技术领域取得新的突破。

技术人员透露，此次试验在 1007.48 公里的光纤线路上，首次实现了双向各 64Tb 每秒的信号同步传输，相当于支持每秒 160 部 4K 电影的上传和下载（每部按 50GB 计算），千公里信号单程传输只需 3.43 毫秒，创造了空芯光纤实时传输距离的新纪录。

这种技术比当前性能最好的实芯光纤传输容量提升一倍，传输距离提升 60%。和同类空芯光纤传输试验相比，这次验证的传输距离提升了 50 倍。

得益于在气体中传送信号的特性，空芯光纤相比传统实芯光纤时延能够降低 30%。此次实验的成功，证实了空芯光纤可以复用现有的传输设备的情况下，能够形成长距离大容量低时延的传输能力，为算力网的建设储备下关键的技术。

据IT之家此前报道，不久前，《信息通信行业发展“十五五”规划》发布，提出到 2030 年，全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，5G 用户普及率达到 95%、千兆以上宽带用户数达到 3.2 亿户、智能算力规模达到每秒 9800 百亿亿次浮点运算，为到 2035 年基本实现信息通信行业现代化奠定坚实基础。“十五五”时期，我国将把握新一代通信网络建设的战略机遇，适度超前、系统推进新一代通信网建设。

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