未来 6G 基站不光能通信还能当雷达，新闻联播报道详解新一代通信网加快建设

IT之家 11 月 7 日消息，《新闻联播》今日用时约 2 分 20 秒介绍了我国新一代通信网加快建设。报道称，新一代通信网是贯通数字和实体、连接当下与未来的关键数字纽带。“十五五”开局之年，各地加快推动新一代通信网建设，夯实高质量发展底座。

简单来说，新一代通信网，包含了 5G、5G-A、6G 等移动通信网，以及万兆光网、卫星互联网等，实现通信、感知、计算、智能等多功能深度融合。

眼下，新一代通信网建设稳步推进，覆盖范围越来越广：在大兴安岭的加格达奇，基站建进林海深处，无人林区的画面实时传送到指挥平台；在秦巴山区，网络正铺进深山，无人机、无人车定期巡检，大幅提高了山区道路管护效率；在渤海，建设者们依托油气平台等设施，架设起 60 多座各类基站，信号接力，让这片海域实现全域互联。

IT之家注：目前，我国已建成工业 5G 专网超 2.6 万个、5G 工厂 1260 个，工业互联网已覆盖全部 41 个工业大类。今年 9 月，内蒙古呼伦贝尔伊敏露天矿完成了全国首个露天矿山场景 5G-A 千兆上行验证，近百台矿卡在调度中心的指挥下实现自动装卸、自动避障、自动换电，24 小时高效运行。

报道还提到，面向未来，6G 技术正加速从实验室走向应用。6G 基站和信号不仅可以通信，还能够像雷达一样感知物体的运动。这项技术也将为自动驾驶等提供更快速的响应保障。

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