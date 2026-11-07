比亚迪超豪华行政旗舰轿车登场！仰望鼎曜行政版车长 5.6 米、续航破千公里

IT之家 11 月 7 日现场消息，今晚，在阿布扎比，比亚迪旗下超豪华行政旗舰轿车 —— 仰望鼎曜迎来全球首秀。随后，官方公布了鼎曜行政版的具体配置信息。

IT之家从活动现场获悉，新车长宽高分别为 5600/2030/1590mm，轴距更是达到了 3500mm。新车拥有鼎形前脸和鼎形钻切大灯，点阵式格栅内部 137 颗宝石随光影流转，甲骨文车标更是由 24K 真金打造，号称“鼎立东方，气韵自成”。

新车拥有首尾延展的 4.8 米贯穿式双腰线，并配备“中轴对开门”，前门开合角 80°，后门开合角 90°。

内饰部分，新车座舱采用“中轴对称布局”，配备一块贯穿式全景巨幕屏，辅以真木材质点缀。材质上，车内采用金属按键、60 切面钻切宝石，全车多处采用软质包覆，座椅的材质则是半苯胺全粒面真皮。

座舱布局上，新车采用“行政级大四座”的四座独立布局，后排配有中央行政岛台，同样运用实木材质，集成大量控车按键，还可放置酒杯。

新车拥有“同级最大”的二排空间，后排零重力云感座椅支持四球头机械按摩，副驾则拥有折叠式礼宾座椅，支持一键折叠。

仰望鼎曜还喊出了“不止奢华，更是科技旗舰”的口号。新车支持易四方四电机驱动系统，可实现高速爆胎稳行、应急浮水、原地掉头等一系列技能；云辇悬架系统则带来路面预瞄、颠簸过滤、侧倾抑制等本领。

新车拥有超过 1000 公里的 CLTC 工况续航，基于千伏平台打造，搭载第二代刀片电池和闪充技术。同时，全新一代天神之眼智能辅助驾驶、比亚迪自研 4nm 璇玑 A3 智驾芯片，令车辆支持车位到车位级领航、高快领航、城市领航、泊车辅助等一系列功能。