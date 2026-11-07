比亚迪方程豹熊甜波：网传的钛 6 确实有，方程 SL 也预计明年会和大家见面

IT之家 11 月 7 日消息，比亚迪集团-方程豹事业部总经理熊甜波今日公布了后续的新产品规划：

网传的钛 6 确实有，方程 SL 也预计明年会和大家见面，最近的新品钛 9 会在本月上市，鲨鱼皮卡预计下月。

IT之家注意到，今年 9 月，网络上曾流传一张疑似方程豹钛 6 谍照，新车延续此前钛 7、豹 5 等车型的方盒子设计，目前暂无更多信息。

方程 SL 则属于“方程 S”家族，已经在今年的 2026 北京国际车展上官宣。

钛 9 将于 11 月正式上市，是方程豹品牌当前唯一一款 9 系旗舰车型，采用 2+2+2 大六座布局，车身尺寸为 5270x1999x1880mm。全系标配四项顶级驾控黑科技：

首发首搭 DMS 全新混动平台 ：DMS 专为钛系列打造，从底盘结构到动力调校全面优化；

比亚迪闪充技术 + 二代刀片电池 ：能实现 5 分钟充好，9 分钟充饱，零下 30° 只多 3 分钟；

云辇-A 车身控制系统 (含路面预瞄) ：提前感知前方路面起伏，主动调节悬架阻尼，铺装路面、非铺装路面从容通过；

iATS 智能全地形：智能识别路况并自动调整驾驶模式，冰雪、沙地、泥地、碎石，系统自动匹配最合适的动力输出与底盘设定。

鲨鱼皮卡已于今年 7 月完成申报，申报信息显示，该车定位插电式混合动力多用途皮卡，外形尺寸为长 5457 mm × 宽 1971 mm × 高 1925 mm，货箱栏板内尺寸长 1520 mm × 宽 1530 mm × 高 515 mm，轴距为 3260 mm。

该车搭载 1.5T 发动机，型号为 BYD476ZQF，发动机最大净功率 135 kW，功率为 143 kW，排量 1497 ml，满足国六排放标准，最高车速 180 km/h。

该车搭载前后双永磁同步电机，前电机型号为 TZ220XYV，峰值功率 170 kW，额定功率 80 kW；后电机型号为 TZ200XSV，峰值功率 150 kW，额定功率 70 kW，储能装置为磷酸铁锂蓄电池，由西安弗迪电池有限公司生产，允许外接充电。