千公里仅 3.43 毫秒，空芯光纤未来有望替代实芯光纤

IT之家 11 月 8 日消息，据央视新闻报道，近日，我国完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证。这意味着我国在新一代通信网关键技术领域取得新的突破。

技术人员告诉记者，这次试验在 1007.48 公里的光纤线路上，首次实现了双向各 64Tb 每秒的信号同步传输，相当于支持每秒 160 部 4K 电影的上传和下载（每部按 50GB 计算），千公里信号单程传输只需 3.43 毫秒，创造了空芯光纤实时传输距离的新纪录。据了解，这种技术比当前性能最好的实芯光纤传输容量提升一倍，传输距离提升 60%。和同类空芯光纤传输试验相比，这次验证的传输距离提升了 50 倍。

中国电信新一代信息通信专业首席专家霍晓莉介绍，相比于传统的实芯光纤，空芯光纤是在气体中去传送信号的，时延能够降低 30%，本次实验的成功完成就是证实了空芯光纤可以复用现有的传输设备的情况下，能够形成长距离大容量低时延的传输能力，为算力网的建设储备下关键的技术。

报道指出，我国正在加大“六张网”建设力度，专家指出，现在广泛使用的光纤，绝大多数是实芯光纤，信号是在石英玻璃纤芯中传输，而空芯光纤的信号主要在空气通道里传播，这次试验验证了空芯光纤在长距离场景下的实用能力，未来有望在更广泛的领域和场景中替代目前普遍使用的实芯光纤，为我国新一代通信网和算力网提供关键技术支撑。

据IT之家此前报道，该项验证由中国电信研究院、长飞公司联合中兴通讯共同完成，本次试验取得了三项标志性进展：