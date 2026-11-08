PS5 版《GTA 6》实体版包装盒曝光：仅含兑换码，无游戏光盘

IT之家 11 月 8 日消息，距离《侠盗猎车手 6》（GTA 6）正式发售越来越近，玩家很快就会发现，商店货架上摆放的实体游戏盒里竟然没有游戏光盘。PS5 版《GTA 6》的实体包装盒已经提前出流出，不过零售商要到 11 月 12 日才能正式向消费者出售。

今天早些时候，Reddit 论坛 GTA6unmoderated 板块出现了一组照片，展示了一份已经完成塑封的 PS5 版《GTA 6》实体包装盒。据称，照片由一名德国零售店员工发布。

从照片来看，包装盒与普通游戏盒并无明显区别，采用半透明蓝色塑料外壳，外面贴有白色标签。不过，包装正面的警告标签特别提醒消费者，盒子里并没有实际的游戏光盘。用户需要通过盒内提供的兑换码下载数字版游戏，整个过程必须连接互联网。

此后，这名用户删除了相关 Reddit 帖子及自己的账号。考虑到《GTA 6》定于 11 月 19 日发售，而且发行商 Take-Two 过去对泄露事件的处理态度相当强硬，他可能担心自己会因此暴露身份，尤其是在游戏发售前各方都高度警惕的情况下。

事实上，不提供实体光盘，正是减少此类泄露事件的一种方式。过去，零售商提前违反规定的发售日期，或者仓库员工提前拿走游戏，都可能导致游戏内容在正式上市前泄露。

据IT之家了解，《GTA 6》将于 11 月 10 日开放预下载，已预购实体版的玩家则可以从 11 月 12 日开始领取包装盒。

未来，一些游戏发行商可能也会采用在包装盒内放置兑换码的方式，继续维持实体零售渠道的存在感。这样一来，忠实粉丝仍然可以选择购买这些只有包装盒、没有光盘的实体商品。