定价 1748 元：索尼官宣因生产问题延迟发售 PULSE Elevate 音箱

IT之家 11 月 7 日消息，索尼 PlayStation 官方博客于 11 月 6 日更新状态，表示因生产问题，将推迟发售 PULSE Elevate 音箱。该产品原定于 11 月 12 日发售，售价为 219.99 美元（IT之家注：现汇率约合 1,471 元人民币）。

IT之家翻译官方更新内容如下：

在持续对 Pulse Elevate 扬声器进行质量测试后，我们发现该产品存在生产问题，因此决定推迟发布。这让我们有更充裕的时间打磨产品，确保产品上市后，能够为玩家带来我们预期的体验。

对于此次延误，我们深表歉意，并感谢您的耐心和理解。我们期待尽快将 Pulse Elevate 带给玩家。