定价 1748 元：索尼官宣因生产问题延迟发售 PULSE Elevate 音箱

IT之家 11 月 7 日消息，索尼 PlayStation 官方博客于 11 月 6 日更新状态，表示因生产问题，将推迟发售 PULSE Elevate 音箱。该产品原定于 11 月 12 日发售，售价为 219.99 美元（IT之家注：现汇率约合 1,471 元人民币）。
IT之家翻译官方更新内容如下：
在持续对 Pulse Elevate 扬声器进行质量测试后，我们发现该产品存在生产问题，因此决定推迟发布。这让我们有更充裕的时间打磨产品，确保产品上市后，能够为玩家带来我们预期的体验。
对于此次延误，我们深表歉意，并感谢您的耐心和理解。我们期待尽快将 Pulse Elevate 带给玩家。
索尼 PULSE Elevate 无线音箱已于 10 月 23 日开启预售，定价 1,748 元，将于 2026 年 11 月 12 日正式上市，适合 PS5、PC 或 Mac 使用，目前京东页面依然显示为预售状态。
IT之家查询索尼 PlayStation 官方客服，回应称“国行目前暂未收到延期相关信息”：
索尼表示，这款音箱主打沉浸式桌面音效，它搭载两个喇叭，每个喇叭内置平面振膜单元和低音扬声器，平面振膜单元受录音室启发，能以高精度呈现广阔频响动态范围内的所有声音；内置低音扬声器提供层次丰富的低音音色。
它支持 Tempest 3D 音效技术，在支持该技术的 PS5 主机游戏上能带来身临其境的音效体验。同时内置 AI 降噪麦克风，通过 AI 强化噪音抑制功能，满足语音聊天需求。
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