神舟二十四号乘组本月飞往中国空间站，首位外籍航天员太空驻留一周

IT之家 11 月 8 日消息，据央视新闻报道，按照计划，神舟二十四号乘组将于本月飞往中国空间站与神舟二十三号乘组太空会师，然后进行乘组轮换。这意味着，神舟二十三号乘组中，将有一名航天员会在太空再执行半年左右的空间站任务，乘组将进行全新编队。

据介绍，2025 年 2 月，中国和巴基斯坦在伊斯兰堡签署《关于选拔、训练巴基斯坦航天员并参与中国空间站飞行任务的合作协议》，正式启动巴基斯坦航天员选拔工作。经过初选、复选、定选三个阶段的严格筛选和评定，选拔出 2 名巴基斯坦预备航天员，在华完成各项训练并通过考核后，其中 1 人将执行载人飞行任务，1 人作为任务备份航天员。

IT之家从报道中获悉，本次任务中，巴基斯坦航天员在太空中一周左右时间回到地面。神舟二十三号乘组中的一员将继续在太空中工作生活，完成在轨驻留一年。

全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩介绍，航天员在轨驻留一年，能够验证人体长期适应深空环境的能力，为未来载人登月火星探测积累核心数据。

在那名航天员为期 1 年的太空驻留中，将实施我国首个太空人体研究计划，同时将验证航天员长期飞行健康保障能力，完善在轨医疗与防护体系；此外，将为科学项目和相关技术验证提供更长期的延续性研究机遇。