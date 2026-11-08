首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 科学探索>天文航天

神舟二十四号乘组本月飞往中国空间站，首位外籍航天员太空驻留一周

2026/11/8 7:44:20 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：

IT之家 11 月 8 日消息，据央视新闻报道，按照计划，神舟二十四号将于本月飞往中国空间站与神舟二十三号太空会师，然后进行乘组轮换。这意味着，神舟二十三号乘组中，将有一名航天员会在太空再执行半年左右的空间站任务，乘组将进行全新编队。

据介绍，2025 年 2 月，中国和巴基斯坦在伊斯兰堡签署《关于选拔、训练巴基斯坦航天员并参与中国空间站飞行任务的合作协议》，正式启动巴基斯坦航天员选拔工作。经过初选、复选、定选三个阶段的严格筛选和评定，选拔出 2 名巴基斯坦预备航天员，在华完成各项训练并通过考核后，其中 1 人将执行载人飞行任务，1 人作为任务备份航天员。

IT之家从报道中获悉，本次任务中，巴基斯坦航天员在太空中一周左右时间回到地面。神舟二十三号乘组中的一员将继续在太空中工作生活，完成在轨驻留一年。

全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩介绍，航天员在轨驻留一年，能够验证人体长期适应深空环境的能力，为未来载人登月火星探测积累核心数据

在那名航天员为期 1 年的太空驻留中，将实施我国首个太空人体研究计划，同时将验证航天员长期飞行健康保障能力，完善在轨医疗与防护体系；此外，将为科学项目和相关技术验证提供更长期的延续性研究机遇。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：中国空间站神舟二十四号巴基斯坦航天员

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知