尽管遭到恶意刷差评，《塞尔达传说：时之笛》重制版游戏仍创下 M 站用户评分新高

IT之家 11 月 8 日消息，评测网站 Metacritic 已在 11 月 5 日开放《塞尔达传说：时之笛》重制版游戏玩家评分。目前本作的用户评分为 9.7 分，成为 M 站史上用户评分最高的游戏。

作为参考，以下是最新的 M 站用户评分排名：

第一名：《塞尔达传说：时之笛》重制版，9.7 分

第二名：《光与影：33 号远征队》，9.4 分

第三名：《寂静岭 2》（2001），9.3 分

第三名：《巫师 3：狂猎 — 血与酒》，9.3 分

第三名：《生化危机：安魂曲》，9.3 分

第三名：《斯普拉遁涂击队》，9.3 分

IT之家了解到，《时之笛》重制版的 M 站媒体评分为 96 分，低于 N64 原版的 99 分。M 站用户普遍认可本作的诸多优点，例如有玩家表示，这是掌机平台画质最出色的游戏之一。但海拉鲁开放区域出现的画面闪烁问题，还是有些遗憾。

同时部分玩家认可了本作的改进，操作方式更加现代、迷宫探索体验不再令人烦躁，都是用户经常提及的优点。不过有些用户也指出，大师挑战没有加入是一大遗憾。

此外，本作遭遇了一些恶意的 0 分评价，有些用户提出了毫无依据的指控，例如游戏使用生成式 AI，或过于像原版。目前至少有 30 条同类评价已经被平台方删除。