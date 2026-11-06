《剑星 完全版》登陆任天堂 Switch 2：348 港币，收录全部联动内容

IT之家 11 月 6 日消息，《剑星 完全版》已于 11 月 5 日登陆任天堂 Switch 2 平台，港区定价 348 港币（IT之家注：现汇率约合 296.5 元人民币），日版售价 7,980 日元（现汇率约合 337.5 元人民币）。

Shift Up 同步公开了真人发售宣传片，Switch 2 版收录了游戏本体及此前推出的全部追加内容。

“完全版”收录了过往全部联动内容，包括此前已在 PS5 与 PC 平台推出的《尼尔：机械纪元》和《胜利女神：妮姬》联动 DLC，还额外加入了与《猎天使魔女》的全新联动，为伊芙提供四套主题服装（该联动内容也会在发售后免费更新至 PS5 与 PC 版）。

此外，Switch 2 版提供了一批专属奖励，包括伊芙的 Stargazer Suit、亚当的 Stargazer Wear、莉莉的 Stargazer Coat，以及半框眼镜、四边形耳环和无人机 Stargazer Pack 等外观道具。

《剑星 完全版》铁盒收藏版 428 港币（现汇率约合 364.7 元人民币），其中包括多套服装及外观道具，以及一定数量的游戏币。实体版使用 32GB 卡带，而非钥匙卡，玩家插卡即可游玩，无需额外下载游戏本体数据；数字版需预留约 25GB 存储空间。

性能方面，开发团队的目标是在底座与便携模式下均提供 60 帧体验，但基础渲染帧率为 30 帧：底座模式通过 NVIDIA DLSS 将画面升频至 1080p，便携模式升频至 720p，再借助 AMD FSR 3.1 的帧生成技术将输出帧率推至接近 60 帧。玩家也可以选择关闭帧生成功能。

控制层面，Switch 2 版支持触摸屏、Joy-Con 2 体感及鼠标操作，并针对 HD 震动 2 提供了触觉反馈优化，钓鱼等环节的体感操作与 PS5、PC 版形成差异。

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