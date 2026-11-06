任天堂高管称新作与重制版同等重要，经典游戏有望继续重制

IT之家 11 月 6 日消息，任天堂北美产品开发与发行高级副总裁 Nate Bihldorff 在接受 Polygon 采访时表示，在任天堂的产品阵容中，全新作品与经典重制版具有“同等重要的地位”。

Bihldorff 表示：“坦白讲，我认为全新作品与经典重制在任天堂的产品阵容中各有一席之地，两者的地位同等重要。我们旗下的每一个 IP 都拥有忠实粉丝。当然，能迎来这些系列的正统续作固然非常棒，我也和大家一样对此充满期待；但重温那些极其特别的经典作品（例如《时之笛》），同样能带来深层次的满足感。”

该媒体表示，从 Bihldorff 的这番表态来看，任天堂在推出《塞尔达传说：时之笛》重制版后，并未停下重制经典 IP 的脚步。

据IT之家此前报道，任天堂《塞尔达传说：时之笛 重制版》昨日正式发售，是这部 1998 年 N64 作品继 3DS 版之后的第二次完整高规格重制版。

媒体评测已于发售前解禁。截至发稿，OpenCritic 收录 47 篇评测，均分 95；Metacritic 收录 85 家媒体评分，均分 96（截至目前的今年最高分），并获得“必玩游戏”认证。IGN 给出 9/10，评价其将经典地牢设计与系列新作的动作手感、画面表现融为一体。

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