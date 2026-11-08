美国 17 岁女孩失踪 521 天后获救，《Among Us》游戏对话成关键线索

IT之家 11 月 8 日消息，美国犹他州一名失踪长达 521 天的 17 岁女孩近日在俄勒冈州一处住宅内获救。而帮助警方找到她的线索，竟始于一场多人在线社交推理游戏《Among Us》中的对话。

这名女孩于 2025 年 5 月 29 日在犹他州加登城失踪，当时年仅 15 岁。据 Newsweek 援引法庭文件报道，2026 年 10 月中旬，她在《Among Us》中开始与另一名儿童交谈。

据称，涉嫌绑架她的男子曾给她一部没有移动数据流量的手机，因此她只能通过 Wi-Fi 上网。两人随后将聊天转移至另一款社交媒体应用。期间，女孩透露了自己的身份，并表示自己被关在俄勒冈州一名男子的住所内。

得知情况后，另一名儿童的母亲随即联系了美国联邦调查局（FBI）。11 月 1 日，FBI 特工监听了女孩参与的一场视频通话。当天，俄勒冈州警方与联邦执法人员展开行动，成功将女孩解救。

来自俄勒冈州亨廷顿市、现年 39 岁的亚当 · 亨特 · 哈梅尔（Adam Hunter Harmel）已在联邦法院被控一项“意图从事性犯罪活动运输”的罪名。他在俄勒冈州安大略市附近的一次交通拦截行动中被捕。

检方指控称，哈梅尔通过网络认识了这名女孩，并提出给她钱，让她前往俄勒冈州。随后，他亲自驾车前往犹他州接走女孩，并将她的手机扔进洛根峡谷的一条河里。

早期报道曾称，两人通过 Snapchat 认识。不过，联邦刑事指控文件仅将相关平台描述为一款社交媒体应用，并未明确指出具体名称。目前，哈梅尔尚未被法院定罪。

Newsweek 还报道称，美国司法部表示，这名女孩据称是在一些游戏平台上受到目标接触的，而这些平台也被虚无主义暴力极端主义团体的成员使用。不过，目前尚无证据表明哈梅尔与任何特定极端主义团体存在联系。

IT之家注意到，FBI 局长卡什 · 帕特尔（Kash Patel）在 X 平台上确认了此次营救行动。他写道：“俄勒冈州当地警方根据 FBI 盐湖城外勤办公室提供的线索，成功找到并安全救出一名失踪一年半的未成年人。”