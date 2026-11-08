分析师：索尼、微软和任天堂需适当放缓高性能追求，避免次世代主机售价突破 1000 美元

IT之家 11 月 8 日消息，据科技媒体 TechRadar 今天报道，多名行业分析师表示，游戏主机厂商们需要适当放缓高性能追求，避免推出售价高于 1,000 美元（IT之家注：现汇率约合 6,691 元人民币）的次世代主机。

Ampere Analysis 分析师 Piers Harding-Rolls 表示，为避免游戏主机售价高昂，厂商需要适当调整产品性能目标。Alinea Analytics 分析师 Rhys Elliott 则预计，由于成本不断上涨，即使 PS6 发布后，PS5 也将在相当长一段时间内继续销售。

与上一世代不同，PS5、Xbox Series X|S 主机的价格并没有随着时间推移而降价，反而越来越贵。无论是持续发酵的 DRAM 内存危机，还是推高零部件成本的 AI 热潮，消费者未来能否买到价格实惠的游戏主机，还是未知数。

分析师 Piers Harding-Rolls 认为，如果索尼、微软和任天堂希望主机价格不那么昂贵，就需要降低高画质、高性能追求。

IT之家从原报道获悉，Omdia 分析师 James McWhirter 预测，未来主机市场会出现更明显的档次划分。例如任天堂可能推出价格更低的 Switch 2，并通过更多捆绑套餐提供更高性价比。为了抵消零部件成本上涨趋势，主机厂商们很可能推迟新硬件发布计划。