OPPO 认证新款 120W 三口充电器，1A2C 接口设计

IT之家 11 月 8 日消息，OPPO 新款 120W 三口充电器于 11 月 5 日通过工信部 3C 认证，预计将于近期上市。
从官方公布规格看，该产品采用 1A2C 三口设计，并且三个接口都是 120W，双口输出则是 80W+67W，三口输出为 45W+45W+33W。
具体规格如下：
单口输出： A 口：5Vdc 3A 或 9Vdc 2A 或 12Vdc 1.5A 或 11Vdc 11A Max；C1/C2 口：11Vdc 11A Max 或 5Vdc 3A 或 9Vdc 3A 或 15Vdc 3A 或 20Vdc 5A Max
双口输出：80W Max+67W Max 或 80W Max+ 60W Max
三口输出：45W Max+ 45W Max + 33W Max
单口输出：A 口：5Vdc 3A 或 9Vdc 2A 或 12Vdc 1.5A 或 11Vdc 9.1A Max；C1/C2 口：11Vdc 9.1A Max 或 5Vdc 3A 或 9Vdc 3A 或 15Vdc 3A 或 20Vdc 5A Max
双口输出：45W Max+45W Max
三口输出：30W Max+ 33W Max+ 33W Max
目前尚不清楚这款新品的具体上市时间，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。