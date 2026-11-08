预计 2026 年我国能源投资总额达 9400 亿美元，居全球第一

IT之家 11 月 8 日消息，据央视财经报道，7 日，中国企业改革与发展研究会发布了《全球能源转型报告（2026）》，数据显示，我国已构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系。

中国企业改革与发展研究会会长彭华岗介绍，今年上半年，中国煤电发电量占比降至 49.7%，首次低于 50%，煤电正从主力电源转为兜底保障和系统调节电源。

预计 2026 年我国能源投资总额达 9,400 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.29 万亿元人民币），居全球第一。我国可再生能源技术仍占据全球主导地位，向全球提供了 70% 的风电设备、80% 的光伏组件设备，推动全球风电和光伏发电成本分别下降超 60% 和 80%。

IT之家查询获悉，今年以来，我国可再生能源装机规模稳步扩大。前三季度，全国可再生能源新增装机 1.8 亿千瓦，占全部新增装机的 71.7%，继续保持新增装机主体地位。其中，风光新增装机占全部新增装机的比重近七成。

截至 9 月底，全国可再生能源装机达到 25.18 亿千瓦，同比增长 14.6%，约占我国总装机的 60.94%，光伏发电装机成为装机规模最大的电源品类。

此外，今年前三季度，全国可再生能源发电量达 3.13 万亿千瓦时，同比增加约 8%，占全部发电量的 41.8%，超过同期第三产业用电量与城乡居民生活用电量之和，可满足全社会近四成的用电需求。