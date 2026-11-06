全球首台 4000 米级浮空风电系统在湖南岳阳完成城市首飞

IT之家 11 月 6 日消息，据央视新闻报道，全球首台 4000 米级浮空风力发电系统今日（11 月 6 日）在湖南岳阳成功试飞，这是 4000 米级浮空风电系统首次在城市场景完成放飞试验。

此次完成放飞验证的 S4000 浮空风力发电系统，长度达到 67 米，宽 40 米、高 23 米，升空海拔可达 4000 米，输出电压覆盖 10 千伏至 35 千伏，设计使用寿命 20 年。

该系统通过充氦浮空平台将轻量化发电模块送至数千米高空，利用高空稳定的风资源持续发电，发出的电再经系留缆绳送回地面。

浮空风力发电系统首席架构设计师顿天瑞介绍，今天更多要测试的是其接网的性能，开着发电机的情况下，是否会对电力和姿态稳定性造成干扰。城市试飞考验的是“能不能安全、可靠地在市民、在人群周边进行飞行”。城市才是耗电的核心区域，最终还是要让这些供电系统，向着人口更密集的区域迈进。

高空风能作为尚未规模开发的新能源“无人区”，具有风速高、风向稳定、风能密度大等优势，蕴藏着巨大潜力。IT之家了解到，目前高空风能发电主要有陆基和空基两种技术路线：

陆基把重型发电机留在地面，靠翼伞、浮空器等空中组件牵引缆绳做功；

空基则把发电机组随浮空器送上天空，在高空就地发电。

S4000 浮空风力发电系统今年 8 月，在西北某试验基地完成 4000 米全流程验证，验证了高原、强紫外线、大温差条件下的极限适应性。

中国科学院空天信息创新研究院研究员蔡榕介绍，本次城市场景试飞验证了整套浮空系统的可靠性，也验证了在城市周边真实工况下完成工程交付的可能性和完整性，以及现场快速部署的能力，打通了研发、试验、运行的关键链路，为适航取证、场景示范铺路，有力推动高空风力发电装备从技术验证走向产业化落地。