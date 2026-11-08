上汽荣威家越 07 上市首周交付突破 5000 台，限时权益价 11.98-14.48 万元

IT之家 11 月 8 日消息，上汽荣威今天宣布，家越 07 汽车上市首周交付量突破 5000 台（11 月 1 日至 11 月 7 日数据）。该车包含四款车型，限时权益价区间 11.98-14.48 万元。

荣威家越 07 长宽高为 4900*1910*1745mm，轴距 2908mm，提供龙晶紫、玛瑙灰、宝石蓝、珍溪黑、钻石白、翡翠绿等宝石车色，可选绵云青空、坚果可可、云绒暖灰内饰色，车内还配有 AI 灵光氛围灯、双 15.6 英寸 2.5K 超清大屏。此次新车搭载 AI 极速制冰冷暖两用冰箱，可实现最快十分钟制冰。

IT之家注意到，该车行业首搭豆包座舱助手支持拟人化表情、FaceID 账号识别记忆、豆包 App 联动、方言外语，实现一句话联动全车、多人交流不打断等。

该车还将搭载最新 Momenta R7 世界模型与新芯航图 XHEART X7 大模型专用芯片组成的软硬一体方案。可实现单侧余量 20cm 的极窄垂直泊车，适配 300 余种车位。覆盖常规车位及断头路泊车、离车泊入、一键贴边等场景，兼容城市 NOA、高速 NOA 等功能。

规格方面，该车采用增程系统，配备 32.6kWh 和 44.2kWh 两种容量的电池组，纯电续航分别为 220km 和 320km，最大综合续航 1480km。