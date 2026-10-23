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限时权益价 11.98 万元起，上汽荣威家越 07 汽车上市

2026/10/23 14:43:06 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 23 日消息，荣威宣布旗下家越 07 汽车正式上市，限时权益价 11.98 万元起。官方同步推出多项权益，全系免费赠送豆包座舱助手智能礼、激光雷达版与激光雷达智尊版免费赠送 Momenta R7 世界模型高阶功能包，同时还提供“AI 极速制冰冷暖两用冰箱”、“后排 AI 陪看护眼娱乐屏”等配件。

荣威家越 07
车型指导价（万元）限时权益价（万元）
220 智享版12.7811.98
220 激光雷达版13.7812.98
320 激光雷达版14.5813.78
320 激光雷达至尊版15.2814.48

该车提供玳瑁棕、云锦白两款内饰配色与专属纹理饰板，搭载前后双 15.6 英寸 2.5K 屏幕，屏幕支持 110° 角度调节，拥有 18+2 扬声器 7.1.4.2 全景声布局。车辆基于 Momenta R7 世界模型与 XHEART X7 大模型专用芯片的软硬一体方案，同时搭载豆包座舱助手。

规格方面，该车长宽高为 4900*1910*1745mm，轴距 2908mm，采用增程系统，配备 32.6kWh 和 44.2kWh 两种容量的电池组，纯电续航分别为 220km 和 320km，最大综合续航 1480km。

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关键词：汽车上市Momenta R7上汽荣威家越 07

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