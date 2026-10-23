限时权益价 11.98 万元起，上汽荣威家越 07 汽车上市

IT之家 10 月 23 日消息，荣威宣布旗下家越 07 汽车正式上市，限时权益价 11.98 万元起。官方同步推出多项权益，全系免费赠送豆包座舱助手智能礼、激光雷达版与激光雷达智尊版免费赠送 Momenta R7 世界模型高阶功能包，同时还提供“AI 极速制冰冷暖两用冰箱”、“后排 AI 陪看护眼娱乐屏”等配件。

荣威家越 07 车型 指导价（万元） 限时权益价（万元） 220 智享版 12.78 11.98 220 激光雷达版 13.78 12.98 320 激光雷达版 14.58 13.78 320 激光雷达至尊版 15.28 14.48





该车提供玳瑁棕、云锦白两款内饰配色与专属纹理饰板，搭载前后双 15.6 英寸 2.5K 屏幕，屏幕支持 110° 角度调节，拥有 18+2 扬声器 7.1.4.2 全景声布局。车辆基于 Momenta R7 世界模型与 XHEART X7 大模型专用芯片的软硬一体方案，同时搭载豆包座舱助手。

规格方面，该车长宽高为 4900*1910*1745mm，轴距 2908mm，采用增程系统，配备 32.6kWh 和 44.2kWh 两种容量的电池组，纯电续航分别为 220km 和 320km，最大综合续航 1480km。