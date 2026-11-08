量产一个月，上纬新材旗下启元机器人第 10000 台下线

IT之家 11 月 8 日消息，据界面新闻今日，上纬新材启元机器人第 10000 台个人机器人正式下线。继今年 10 月 25 日第 5000 台下线后，启元机器人 14 天累计下线量从 5000 台增至 10000 台。

IT之家注意到，该公司 9 月 20 日正式发售启元 Q1、启元 T1 两款个人机器人，今年 10 月，启元机器人整机生产工厂正式量产，采用“车规标准 +3C 量级”制造体系。

启元 Q1/T1 人形机器人正式售价：

启元 Q1 售价 19,999 元

启元 Q1 探索版售价 26,999 元

启元 T1 售价 19,999 元

启元 T1 Pro 售价 29,999 元

启元 Q1 定位为个人机器人，身高 88 厘米，可折叠放入背包，全身 22 个柔顺力控自由度，支持外观结构件定制，宣称是“全球首个个人机器人”。

启元 Q1 主打自定义特性，支持自定义设计互动动作、3D 打印改造外观，用户可自由调整机器人的外观造型、性格特质、动作姿态与语音音色。

启元 T1 支持轮足人形与四足形态切换，宣称是“全球首个可变形个人机器人”，官方现场演示了形态切换。启元 T1 可选五款配色，身高约 100cm，重量约 16kg，续航约 2~3 小时，搭载柔顺力控关节，支持根据路况自动切换形态，还能主动避障、身份识别。