比亚迪李柯回应收购玛莎拉蒂传闻：或许几年前兴趣更高，但现在我们已经走出属于自己的道路

IT之家 11 月 8 日消息，据新浪科技报道，比亚迪执行副总裁李柯在阿布扎比仰望 U9 Xtreme 速度纪录庆祝活动期间，被媒体再次问及收购玛莎拉蒂传闻。

李柯回应：“或许几年前我们兴趣更高。但现在我们已经走出属于自己的道路，方向正确。况且如今全球最快的车就是我们的…… 也正因如此，仰望品牌成功落地，在这里路上也能越来越多看到我们的车。大家认可我们的产品，自主打造品牌会更容易。这个选择更契合未来，也更能发挥技术的价值。”

去年 5 月该消息热度很高，当时李柯曾表示玛莎拉蒂这类历史悠久的品牌“很有吸引力”，但同时明确尚未启动实质性收购流程。

据IT之家此前报道，北京时间 11 月 6 日，比亚迪仰望 U9X（U9 Xtreme）在阿布扎比公共道路极速挑战，以 503.17km/h 的成绩再创全球极速新纪录。

目前，仰望 U9X 超跑取得的 503.17km/h 全新极速成绩已获得 FIA 国际汽联与吉尼斯世界纪录两家国际权威机构认证。

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