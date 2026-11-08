京东物流“京碳惠”亮相进博会，快递减碳可以当钱花

IT之家 11 月 8 日消息，京东物流今日宣布，第九届中国国际进口博览会期间，由京东物流联合必维集团、上海市节能减排中心编制的《电子商务快递低碳运输》碳普惠方法学，正式通过上海市相关部门组织的专家评审并被推荐为 Ⅰ 类方法学，标志着首个电商场景碳普惠方法学落地上海。下一步，“京碳惠”将正式接入上海碳普惠体系、服务近 2500 万上海市民的个人碳账户，让低碳消费有了记录和激励。

据介绍，过去快递减碳是供应链内部的一笔模糊账。如今，“京碳惠”将每一笔京东快递订单的减碳量算清楚、算准确，并记入京东消费者碳账户。消费者在京东 App 购买带有“减碳”标识的商品，绿色运输环节产生的减碳量即可记入个人碳账户，消费者还可兑换优惠券、实物礼品及数字人民币等权益。

IT之家注意到，目前，京东消费者碳账户已在上海和北京开通，覆盖所有京东自营商品。对消费者而言，日常绿色消费行为有了记录，可以兑换激励；对企业而言，供应链脱碳也有了可追溯和复用的核算依据。

技术层面，“京碳惠”深度融合了 AI、供应链碳核算与区块链技术，实现产品级碳排放的精准计算。产品层面，京碳惠实现 SKU 级碳足迹核算，准确率稳定在 99.5%-99.8%。平台具备年处理百亿物流单元碳数据的能力，服务全球超 1400 个品牌，开通企业碳账户超 10000 个。