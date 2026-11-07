索尼“养老神器”全球首发：不靠摄像头和穿戴设备，Wi-Fi 信号就能感知老人跌倒

IT之家 11 月 7 日消息，据索尼中国资讯公众号，在 11 月 5-10 日期间举行的第九届进博会上，索尼中国全球首发面向居家养老的隐私友好型无线感知跌倒检测系统。

该系统通过 Wi-Fi 信号感知人体活动，无需佩戴额外设备，也不进行影像采集，面向卧室、卫生间等居家环境以及养老机构、社区养老服务场景，帮助看护人员及时发现跌倒情况。

该系统利用 Wi-Fi 信号感知人体活动。人体活动会改变无线信号的传播特征，系统据此采集信道状态信息（CSI），结合人体运动特征与深度学习算法识别跌倒事件，实时检测并触发现场的声光提示，或通过 App 及小程序告警。

该系统仅需要 Wi-Fi 信号发射器、接收器以及数据处理器，无需摄像头、不采集图像，可从根本消除影像隐私风险，支持缓慢跌倒、滑倒等常见跌倒类型的单人检测。

根据介绍，在该系统的加持下，老人无需佩戴额外设备，日常起居不受打扰；对家庭和照护机构而言，系统不涉及摄像头画面采集，尤其适合卧室、卫生间等隐私敏感场景。看护人员无需增加画面监控，即可获得跌倒告警信息，辅助及时应对。

IT之家从新闻稿获悉，该系统可适用于居家养老、公共卫生服务中心、养老院、康养机构及医疗机构的老年人跌倒检测，能够融入从居家到社区、从机构到医疗的多元照护场景，为老人安全提供全天候守护，目前已在上海开展试点落地，正在通过实际运行进一步验证系统稳定性与检测准确性。值得一提的是，该系统由索尼中国研究院本土自研。