京东物流“狼族”机器人升级：智狼取货提速、保姆狼实现无人分拣

IT之家 11 月 6 日消息，11 月 5 日，在 2026 年 CeMAT ASIA 亚洲国际物流技术与运输系统展览会上，京东物流携全新升级的“狼族”机器人亮相，推出“智狼”“保姆狼”全新升级方案。

“狼族”是京东物流自研的具身机器人军团，覆盖仓储、分拣、运输、配送全链路。其包含“智狼”“保姆狼”“异狼”“飞狼”等 9 款产品、11 款机器人，在“超脑”大模型调度下协同作业。其中，“智狼”和“保姆狼”处在仓储拣选与分播两个关键节点，已在全球规模化部署，在本次展会全新升级亮相。

IT之家从官方介绍获悉，“智狼”是货到人解决方案，解决传统仓库存储密度不足及“人找货”效率低的问题。“智狼”飞梯机器人从 12 米高的货架取箱，再由“智狼”搬运机器人送至拣选站，人只需在站内拣选，不用在货架间穿行。该方案已在全球超 100 个仓库规模化落地，存储效率较传统提升 600%，出库效率提升 300%。

此次“智狼”升级，集中在结构创新与供电方式。京东物流首创“旋转式取货平台”，简化“先钩取再传送”的取放货步骤，实现一次钩取到位，单台设备每小时作业次数可突破 240 次，相当于每 15 秒完成一次取货，动作效率进一步提升 30%；旋转式平台突破性采用双深位存储方案，存储能力提升 20%。此外，升级版“智狼”采用无线供电，取消了物理接触，避免滑触线磨损，实现供电系统零维护，即使-20℃ 低温环境仍可正常使用。

“保姆狼”是分拣端到端自动化解决方案，整合投递、分播、取货和打包等作业步骤，可将不同类型商品，按订单地址快速归类分配，用于订单分拣、退货分类等场景，在 SKU 种类繁多的电商、服装、图书、美妆等行业实现规模化应用。

此次“保姆狼”升级的核心，是打通从机器人投递、自动分播、自动取换箱到自动打包的端到端全无人化，整条链路不再依赖人工翻包、搬箱和打包。最大亮点是搭载双臂具身机器人，可识别包裹并自动翻包、投递，使面单朝上，替代纯人工作业；其次，行业首创自动取换货技术，替代人工取换，最高 180 次 / 小时自动取箱、换货，兼容多种箱型；此外，首创上下双层独立运行供包台，搭配双臂具身机器人实现更好人机协同，最高支持每小时 34560 件以上商品分播。