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本田首款高端电助力山地车 RN0 亮相：碳纤维车架、100Nm 扭矩、720Wh 电池

2026/11/8 15:12:30 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 11 月 8 日消息，在 2026 年米兰国际摩托车展上，本田首款高端电助力山地车 RN0 正式亮相。RN0 由本田与德国高端电助力山地车制造商 ROTWILD 联合开发，采用专门设计的碳纤维单体壳车架和独特的鸥翼式后摇臂，后者设计灵感来自本田多年来积累的摩托车车架研发经验。

honda-rn0-electric-mountain-bike-header.jpg (1500×750)

IT之家获悉，RN0 整车重约 24kg，是一款兼顾多种骑行场景的电助力山地车。前部配备 160mm 行程的 FOX 36 FLOAT Factory Kashima 前叉，后部则采用 FOX FLOAT X Factory Kashima 避震器。车辆采用 DT Swiss H1900 SPLINE 轮组，具备前 29 英寸、后 27.5 英寸的混搭轮径，搭配 Shimano DEORE XT 四活塞碟刹。

动力系统方面，RN0 搭载 Shimano 新款电机，重量仅 2.3kg，最大扭矩 100Nm，峰值功率 750W，电池容量则达到 720Wh。

Honda-Rn0-electric-mountain-bike-with-rider.jpg (1450×960)

这套系统还配备了两项自动化功能：AUTO ASSIST 可以根据路面坡度和骑行者的踩踏力度自动调节助力输出；AUTO SHIFT 则能自动切换挡位，让踏频保持在合适范围，骑行者无需频繁分心换挡。

此外，该车搭载的 Assist Carryover 功能也颇具实用价值。即使骑行者暂时停止踩踏，电机仍会短暂维持动力输出，帮助车辆顺利通过岩石、树根等障碍，避免在最需要助力的时候突然失去电机辅助。

车辆信息集中显示在车架上管内嵌的 2.2 英寸彩色屏幕上。RN0 还提供 USB-C 接口，可以为其他设备充电，并支持通过 Shimano 手机应用程序调整电机参数和电子锁车

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关键词：本田山地车电助力自行车

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