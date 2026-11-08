本田首款高端电助力山地车 RN0 亮相：碳纤维车架、100Nm 扭矩、720Wh 电池

IT之家 11 月 8 日消息，在 2026 年米兰国际摩托车展上，本田首款高端电助力山地车 RN0 正式亮相。RN0 由本田与德国高端电助力山地车制造商 ROTWILD 联合开发，采用专门设计的碳纤维单体壳车架和独特的鸥翼式后摇臂，后者设计灵感来自本田多年来积累的摩托车车架研发经验。

IT之家获悉，RN0 整车重约 24kg，是一款兼顾多种骑行场景的电助力山地车。前部配备 160mm 行程的 FOX 36 FLOAT Factory Kashima 前叉，后部则采用 FOX FLOAT X Factory Kashima 避震器。车辆采用 DT Swiss H1900 SPLINE 轮组，具备前 29 英寸、后 27.5 英寸的混搭轮径，搭配 Shimano DEORE XT 四活塞碟刹。

动力系统方面，RN0 搭载 Shimano 新款电机，重量仅 2.3kg，最大扭矩 100Nm，峰值功率 750W，电池容量则达到 720Wh。

这套系统还配备了两项自动化功能：AUTO ASSIST 可以根据路面坡度和骑行者的踩踏力度自动调节助力输出；AUTO SHIFT 则能自动切换挡位，让踏频保持在合适范围，骑行者无需频繁分心换挡。

此外，该车搭载的 Assist Carryover 功能也颇具实用价值。即使骑行者暂时停止踩踏，电机仍会短暂维持动力输出，帮助车辆顺利通过岩石、树根等障碍，避免在最需要助力的时候突然失去电机辅助。

车辆信息集中显示在车架上管内嵌的 2.2 英寸彩色屏幕上。RN0 还提供 USB-C 接口，可以为其他设备充电，并支持通过 Shimano 手机应用程序调整电机参数和电子锁车。