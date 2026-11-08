洛图科技：中大尺寸液晶电视面板价格预计 12 月开启上涨，涨 2-5 美元

IT之家 11 月 8 日消息，洛图科技发文表示，全球液晶电视面板市场的价格在 9 月提前企稳之后，10 月全尺寸产品继续持平结算。预测 11 月主流行情将继续持平。

更向后的 12 月，洛图科技预测，55 寸之上的中大尺寸将率先迎来涨价，涨幅在 2-5 美元（IT之家注：现汇率约合 13.4 - 33.5 元人民币）。

55 寸涨 2 美元（现汇率约合 13.4 元人民币）

65、75 寸各涨 3 美元（现汇率约合 20.1 元人民币）

85 寸涨 5 美元（现汇率约合 33.5 元人民币）

▲ 数据来源：洛图科技，单位：美元

洛图科技称，12 月的上行启动，是“成本推动＋供给收缩”的结构性涨价，不是需求扩张驱动的普涨。对比之前预测的 2026 年“Q1 涨-Q2 稳-Q3 跌-Q4 稳”行情走势，以及即将到来的历年传统的 Q1 涨价，此次预测涨价相当于提前启动。

整机终端市场方面，预计 2026 全年全球电视品牌整机出货总量将降至 2.05 亿台，同比下降 0.9%。其中，中国电视市场出货总量为 3036.0 万台，同比下降 7.7%，创下至少从 2010 年以来 17 年市场规模的新低。

展望 2027 年，预计中国电视市场出货总量将跌破三千万台大关，达到 2926.0 万台，同比下降 3.6%。

参考

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