同比几乎翻倍：消息称三星电子现金资产超 200 万亿韩元，为韩国企业首家

IT之家 11 月 8 日消息，韩联社今日报道，据业界消息，截至第三季度末，包含现金及现金等价物、短期金融工具等在内，三星电子的现金资产总额达 214.8 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 1.06 万亿元人民币）。

这一数字较上一季度的 190 万亿韩元激增 24.8 万亿韩元，使三星电子成为首家现金资产突破 200 万亿韩元的韩国企业；与去年同期的 108.5 万亿韩元相比，增幅接近一倍。

三星电子资产总额则由上一季度的 759.48 万亿韩元增长 32.36 万亿韩元，达到 791.84 万亿韩元（现汇率约合 3.9 万亿元人民币），距 800 万亿韩元大关仅一步之遥。

报道称，依托雄厚财力，三星电子预计不仅将在今年推行最高达 110 万亿韩元（现汇率约合 5,418.6 亿元人民币）的股东回报政策，还将在设施投资和技术研发等面向未来的增长领域投入超过 130 万亿韩元（现汇率约合 6,403.8 亿元人民币）。

三星电子方面表示：“受明年创纪录的人工智能投资长期化以及半导体供应受限等因素影响，半导体行业景气度预计将持续处于高位。公司计划在明年 1 月底召开的董事会上，审议敲定并正式对外公布下一期股东回报政策，以及今年剩余回报资金的最终规模与具体实施细则。”

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