经典游戏《黑道圣徒 3》登陆苹果 iOS / 谷歌安卓平台，售 19.99 美元

IT之家 11 月 8 日消息，发行商 Feral Interactive 宣布《黑道圣徒 3（Saints Row: The Third）》已正式登陆苹果 iOS / 谷歌 Android 平台，以苹果 App Store 美区为例，游戏定价为 19.99 美元（IT之家注：现汇率约合 133.7 元人民币），IT之家附游戏商品页（https://apps.apple.com/us/app/saints-row-the-third/id6480453979?l=zh-Hans-CN）。

官方表示，移动版完整移植了主机版重制作品的画面升级效果，并利用 Feral Interactive 的技术优化，为玩家提供流畅的移动端游戏体验。游戏支持自定义触控 / 手柄操作，玩家可以根据个人习惯调整控制方式。

内容方面，《黑道圣徒 3》移动版既支持单人游玩，也支持与好友进行在线合作。游戏还包含原版作品的全部 DLC，额外提供 14 个任务，以及 30 多种可解锁的武器、载具和服装。

游戏图赏：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。