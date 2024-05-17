《黑道圣徒》系列开发商 Volition 关闭“原因”曝光：重启作销量仅 170 万份

IT之家 5 月 17 日消息，游戏开发商 Volition 工作室去年关闭，当时官方说法是“黑道圣徒系列游戏的最新正作《黑道圣徒（重启版）》销量不佳”，参考IT之家去年 9 月 1 日消息，当时开发商母公司 Embracer Group 声称将进行“缩编”，因此做出了关闭了 Volition 工作室的“艰难决定”。

参考 Steam 玩家评价，玩家主要认为本作类似“罐头游戏”，评价涉及“剧本生硬、AI 落后、Bug 较多、城市毫无细节等”，SteamDB 上本作的好评率只有 58.29%。

近日有 Reddit 用户发现前 Volition 的社区经理 TyrinStevenson 的领英资料显示，《黑道圣徒》重启版售出仅 170 万份。作为参考，《黑道圣徒 4》没有公布销量数据，但当时官方声称游戏“首周销量就超过 100 万份”，而《黑道圣徒 3》销量为 550 万份、《黑道圣徒 2》为 340 万份。

在这种销量面前，Volition 工作室最终被关闭也在情理之中，据IT之家此前报道，目前《黑道圣徒（重启版）》和《红色派系》已经交由另一家工作室 PLAION 运营。

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