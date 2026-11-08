劳斯莱斯今年前 9 月交付同比降 12.4%，成宝马集团旗下跌幅最大品牌

IT之家 11 月 8 日消息，据外媒 BMW Blog 今天（8 日）晚间报道，劳斯莱斯 2026 年的日子并不好过：第三季度交付量大幅下滑，最新公布的数据也难言乐观。

宝马集团最新季度报告显示，劳斯莱斯今年 7 月至 9 月全球交付 1069 辆，较 2025 年同期的 1304 辆减少 235 辆，同比下降 18%。

今年前三季度的情况同样不理想。1 月至 9 月，劳斯莱斯累计交付 3592 辆，较去年同期的 4100 辆减少 508 辆，降幅达 12.4%。

相比之下，宝马集团旗下其他汽车品牌的表现要好一些。IT之家从数据中获悉，今年前三季度，宝马品牌交付 1483963 辆，同比下降 6.4%；MINI 则逆势增长 6.8%，交付 220247 辆。

无论是前三季度累计交付量，还是第三季度单季表现，劳斯莱斯都是宝马集团旗下三个汽车品牌中降幅最大的。仅看第三季度，宝马和 MINI 的交付量分别下降 6.8% 和 2.4%，明显低于劳斯莱斯的 18%。

劳斯莱斯有望在 2027 年推出纯电 SUV，借助新车型提振销量。随着豪华纯电汽车市场的重要性不断提升，劳斯莱斯也将借此扩充产品阵容，拓展 V12 发动机车型库里南以外的客户群。

不过，纯电 SUV 可能要到 2028 年才能充分带动交付量增长，届时新车的产量和交付规模将有更多时间逐步提升。在此之前，劳斯莱斯仍要依靠现有车型扭转销量下滑的局面。

宝马将 ALPINA 重新打造为独立子品牌后，劳斯莱斯还面临一个新问题。宝马集团明确将 ALPINA 定位在普通宝马车型与劳斯莱斯之间，两个品牌原则上不会直接竞争，却难免会争夺部分富裕客户。