数据中心反对声浪席卷欧洲各地，抗议活动接连不断

IT之家 11 月 8 日消息，据彭博社报道，当地时间 7 日，欧洲多国继续爆发反对数据中心建设的抗议活动，民众纷纷开始表达对数据中心影响社会和环境的担忧。

据爱尔兰广播电视公司 RTÉ 报道，约 2000 人在都柏林参加游行。芬兰广播公司 Yle 称，赫尔辛基有约 1300 人集会，芬兰其他多个城镇也举行了抗议活动。

由地方民主倡议团体和气候抗议组织组成的 Stop Dirty Data Centres 联盟称，希望阻止 AI 数据中心无限制扩张，防止我们的民主被大型科技企业的利益绑架。

苏格兰、西班牙、法国和丹麦等地的民间团体也加入抗议，要求暂停数据中心建设，直到民众通过民主程序决定，怎样才能确保 AI 和数据中心造福人类和地球，而不是满足私人贪欲。

此前一天，数百名抗议者在阿姆斯特丹的一座微软数据中心与警方发生冲突，一人被捕。

随着科技企业投入数千亿美元建设 AI 运行和训练所需的基础设施，全球数据中心建设不断提速。当地社区担心，数据中心会占用大量土地和电力资源，推高能源价格，而居民未必能从中获得经济收益。

微软、亚马逊和谷歌等美国科技巨头在爱尔兰投入巨资，使该国成为欧洲最大的数据中心聚集地之一。爱尔兰官方统计数据显示，2025 年，数据中心用电量占全国电表计量总用电量的 23%。

据 Yle 报道，当地时间周六，赫尔辛基的示威者游行前往谷歌办公室和市中心的芬兰议会大厦。

谷歌今年 9 月宣布在芬兰投资 130 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 970.38 亿元人民币），为公司在欧洲规模最大的一笔投资，计划扩建一座现有数据中心，并新建两座数据中心。芬兰工业联合会数据显示，该国处于不同规划和建设阶段的数据中心项目总投资额约 800 亿欧元（现汇率约合 5,971.58 亿元人民币）。

此前有消息披露，谷歌人员在一处数据中心项目尚未完成环境影响评估时，就清理了林地、剥离表层土壤并修建道路，引发芬兰民众对数据中心越来越强烈的反感。负责建设该项目的公司面临刑事调查，芬兰政府也着手立法限制 AI 产业扩张。

欧洲的反对声浪与美国的情况相呼应。数据中心大规模扩张成为本周美国中期选举的重要议题之一，多个州的选民选出了曾承诺叫停或暂缓数据中心建设的地方官员。