再破五千大关：苹果 Mac mini M6 国补后京东 4799 元再降价

苹果 8 月 25 日发布全新 Mac mini 便携式主机，搭载全新 M6 芯片与此前已经推出的 M5 Pro 芯片，6999 元起售。

今日叠加国补后（M6 版国补限地区），京东自营仅需 4799 元起（教育优惠版 4777 元），较上市初期直降千元，再破五千大关：

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老款 M4 版国补后同为 4649 元，但支持补贴的地区比 M6 版多很多，小伙伴们可按需选购：

配备 M6 芯片后，Mac mini 的 AI 性能至高可提升 4 倍，存储速度与图形处理速度提升 2 倍，CPU 性能提升 40%。无论是日常办公任务还是智能体 AI 工作流，Mac mini（搭载 M6 芯片）都能带来十分流畅的体验。

而搭载 M5 Pro 芯片的 Mac mini 则提供更专业的性能，助力用户轻松应对从视频制作到游戏开发等高要求项目，可轻松应对各类商务工作流，无论 Mac mini 是作为主工作站使用，还是用于始终在线的桌面端智能体计算。

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