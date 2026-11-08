洛图科技：2026 年第三季度中国家用路由器线上主流市场量额齐跌 15%，零售均价 239 元

IT之家 11 月 8 日消息，洛图科技数据显示，2026 年第三季度，中国家用路由器线上主流市场（含京东、天猫等电商平台）的销量为 288.8 万台，同比下降 14.7%；销额为 6.9 亿元，同比下降 14.9%；零售均价为 239 元，同比减少 0.3%。

从前三季度累计看，线上主流平台的总销量为 840.5 万台，同比下降 11.6%；销额为 20.4 亿元，同比下降 11.2%。销量的降幅略高于销额维度，表明价格结构仍在下探，行业整体上处于调整周期。

▲ 2025-2026Q3 中国家用路由器线上市场季度销量，单位：万台

本季度线上市场的 TOP4 品牌是华为、普联、小米、中兴。四者的合计销量份额为 85.8%，同比下降 6.7 个百分点；合计销额份额为 85.6%，同比下滑 7.7 个百分点。

▲ 2026Q3 中国家用路由器线上市场品牌销售份额，单位：%

IT之家获悉，2026 年第三季度，中国家用路由器线上市场的零售均价为 239 元，较上年同期基本持平。

▲ 2025-2026Q3 中国家用路由器线上市场均价走势，单位：元

产品方面，Wi-Fi 5 的销量份额降至 9.8%，加快退出主流市场；Wi-Fi 6 的销量份额为 58.1%，同比小幅提升，仍是市场走量的基本盘；Wi-Fi 7 的销量份额达 31.0%，同比提升 5.0 个百分点。

▲ 2026Q3 中国家用路由器线上市场分 WiFi 协议销量份额及变化，单位：%

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