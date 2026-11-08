63 亿美元比特币被盗之际，币安首席财务官凯泽 · 吴将离职“开拓新事业”

IT之家 11 月 8 日消息，据彭博社今天（8 日）凌晨报道，币安宣布首席财务官凯泽 · 吴即将离职。就在几天前，币安刚遭遇黑客攻击，价值超过 60 亿美元的加密货币遭窃。

币安联席 CEO 何一发表声明说：“凯泽 · 吴在币安工作五年多后，决定寻求新的事业发展机会，过去半年一直在推进交接工作。祝愿他未来一切顺利。”接任 CFO 的将是贾斯汀 · 叶克。

上周，币安遭黑客盗走价值 63 亿美元（IT之家注：现汇率约合 421.52 亿元人民币）的加密货币，成为加密货币史上金额最高的盗窃案。随着加密货币行业加速走向主流，AI 的迅速发展也让网络安全面临越来越严峻的挑战。

Bitget、Bybit 等加密货币交易平台也曾遭遇重大黑客攻击。

币安随后宣布，63 亿美元的损失中约 90% 得到弥补，正逐步兑现向客户全额赔偿的承诺。

根据领英资料，凯泽 · 吴于 2022 年 1 月加入币安，此前曾在另一家加密货币交易所 Kraken 任职约五年。

贾斯汀 · 叶克此前在支付平台空中云汇担任财务副总裁。他表示：“我很高兴出任币安 CFO。随着公司继续稳健扩张，在全球推进我们的使命，我期待带领财务团队开展工作。”