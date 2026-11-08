雷柏推出 VT2 RT V2 系列鼠标：类机械 / 光微动、电磁按键三种触感，499 元起

IT之家 11 月 8 日消息，雷柏现已推出 VT2 RT V2 系列鼠标，将于 11 月 10 日 20:00 开售，售价 499 元起：

VT2 RT V2：售价 499 元

VT2 RT 大师版 V2 ：售价 599 元

该系列鼠标搭载雷柏自研 VTCS 可变触发控制系统，支持类机械微动、类光微动、电磁按键三种触感，可调 10 档触发行程、10 档 RT 行程、3 种点击触感、10 档点击反馈、10 种点击音效、10 档点击音量，左右按键可独立调节。

该系列鼠标搭载 NORDIC 54LM20 主控 + 原相 3955 Ultimate 传感器，拥有 750 IPS 追踪速度、60G 加速度，支持原生无线 8KHz 与有线 8KHz 传输回报率。

标准版配备 nano 8K 接收器，内置 800mAh 电池，约 63g 重，1000Hz 回报率下续航约 750 小时；大师版配备带 TFT 彩屏的无线充型接收器，内置 300mAh 电池，约 58g 重，1000Hz 回报率下续航约 275 小时，接收器支持磁吸无线充电与自定义屏幕显示。

IT之家附这款新品参数如下：

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。