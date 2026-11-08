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雷柏推出 VT2 RT V2 系列鼠标：类机械 / 光微动、电磁按键三种触感，499 元起

2026/11/8 21:48:27 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 11 月 8 日消息，雷柏现已推出 VT2 RT V2 系列鼠标，将于 11 月 10 日 20:00 开售，售价 499 元起

  • VT2 RT V2：售价 499 元

  • VT2 RT 大师版 V2 ：售价 599 元

该系列鼠标搭载雷柏自研 VTCS 可变触发控制系统，支持类机械微动、类光微动、电磁按键三种触感，可调 10 档触发行程、10 档 RT 行程、3 种点击触感、10 档点击反馈、10 种点击音效、10 档点击音量，左右按键可独立调节

按键参数可调节项

该系列鼠标搭载 NORDIC 54LM20 主控 + 原相 3955 Ultimate 传感器，拥有 750 IPS 追踪速度、60G 加速度，支持原生无线 8KHz 与有线 8KHz 传输回报率。

双 8K 回报率与锁帧性能

标准版配备 nano 8K 接收器，内置 800mAh 电池，约 63g 重，1000Hz 回报率下续航约 750 小时；大师版配备带 TFT 彩屏的无线充型接收器，内置 300mAh 电池，约 58g 重，1000Hz 回报率下续航约 275 小时，接收器支持磁吸无线充电与自定义屏幕显示。

IT之家附这款新品参数如下：

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关键词：雷柏鼠标

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