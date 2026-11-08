亚马逊成立新团队专攻家用机器人，剑指“前所未有”的新产品

IT之家 11 月 8 日消息，美国 CNBC 分析亚马逊的招聘信息发现，过去几个月，亚马逊组建了一支新团队，准备开发一款前所未有的机器人产品。

亚马逊近期发布的一则工程师招聘信息写道：“机器人即将走出电影，进入我们的家中。”这条被撤掉的招聘信息透露，新产品能够适应不断变化的家庭环境，并在人类家庭成员身边自主活动。

亚马逊一向愿意押注长期项目，即便短期内不被外界理解，只要能够帮助公司抢占新市场的先机，就值得投入。此前的 Alexa 语音助手和 Kindle 电子书阅读器，都采用了这种发展策略。

亚马逊 CEO 安迪 · 贾西在最近的年度股东信中重申了这一思路，认为人工智能和机器人技术将带来人们一生中最重大的变革之一。“我们努力预判什么能让客户每天的生活更轻松、更美好，并创造下一个重大转折点。”

LinkedIn 个人资料显示，今年早些时候，亚马逊将 Astro 项目的大部分成员调往其他岗位，还聘请了一名麻省理工学院的机器人专家参与家用机器人研发。

至于新团队究竟打算开发什么样的家用机器人、能让机器人完成哪些任务，目前还没有明确消息。不过，亚马逊 6 月的一则招聘信息透露，研发目标不仅是让机器人具备实用功能，还要让用户在使用过程中感到愉悦。

回顾以往，亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯曾在 2017 年做出一项大胆决定。当时仍担任亚马逊 CEO 的贝索斯要求公司设备业务的高管着手研发家用机器人。几年后，亚马逊推出了售价 1,450 美元（IT之家注：现汇率约合 9,702 元人民币）的 Astro。

作为科幻和机器人技术爱好者，贝索斯坚信，用不了太久，机器人就会走进普通人的家庭。

2021 年秋季，亚马逊在发布会上首次展示家用机器人 Astro，可以在家中自主移动、识别人脸，还能四处巡视，监控家庭安全。

但 Astro 始终没有面向公众全面销售，只能受邀购买，最终仅交付给数千名客户。部分用户认为，Astro 或许离退出市场不远了。亚马逊还在 2023 年推出过商用版 Astro，但不到一年就结束了这项业务。

目前看来，虽然 Astro 的发展不尽如人意，亚马逊并没有放弃贝索斯打造家用机器人的设想。