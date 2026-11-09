腾讯元器停止服务，明年 1 月起不再受理数据导出申请

IT之家 11 月 9 日消息，腾讯元器平台今日正式停止服务，应用访问、数据读写、API 调用、控制台使用等所有面向公众的服务，不支持用户访问。通过元器平台发布到其他渠道（包括公众号、服务号、微信客服等）的智能体不支持响应用户对话。
从上个月 29 日起，腾讯元器已停止创建新的智能体、API Key 分发功能。用户目前可以通过数据导出控制台，提出导出任务申请。2027 年 01 月 09 日后不再受理数据导出申请，除法律法规规定须留存的日志等记录外，官方将删除全部用户数据，请您在此前完成备份。
如您曾通过旧版元器入口在腾讯云官网购买资源包，且截至正式停止服务日仍有未使用完的资源或账户余额，可在腾讯云官网申请退款。
此外，腾讯云智能体开发平台（ADP）和公众号智能回复提供了与元器平台相近的功能，用户可以选择上述替代产品。
IT之家注意到，在 2024 年 5 月 17 日举办的腾讯云生成式 AI 产业应用峰会上，腾讯发布了新推出的智能体产品“腾讯元器”，腾讯称之为“一站式智能体创造与分发平台”。
据腾讯官方介绍，腾讯元器有如下特点：
具有智能体商店：可以在商店中选择并使用自己需要的智能体，以满足不同的需求
低门槛创建智能体：通过提示词、插件、工作流、AI 辅助创建等能力，无需代码，低门槛创建智能体
丰富的插件与知识库：预集成腾讯生态特色插件、知识库资源，将开放第三方能力，为创作者提供开箱即用的工具。
腾讯全域分发：率先支持腾讯全域分发渠道，如 QQ、微信客服、腾讯云、搜索等。