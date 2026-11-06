工信部加强智能体终端设备进网管理，规范终端与智能体适配

IT之家 11 月 6 日消息，工信部今日发布关于加强智能体终端设备进网管理的通知，其中提到开展智能体和终端适配、改进智能体终端进网管理、强化智能体现网升级管理、健全智能体分发管理机制四大工作任务。

IT之家整理四大工作任务如下：

（一）开展智能体和终端适配。智能体是具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统。智能体开发者应加强与终端设备的适配验证，强化权限调用、通信能力、网络与数据安全、用户权益和任务执行等方面管理，确保符合监管要求和用户预期，保障智能体兼容稳定运行。智能体开发者应规范智能体信息管理，在产品设置页面向用户公示适配验证列表，列明已完成适配的终端型号以及操作系统信息，保障用户知情权和选择权。智能体在应用分发平台上架前，其开发者应向应用分发平台提交适配验证情况。

（二）改进智能体终端进网管理。开展风险评估，完善电信设备进网检测机制，细化特别规定事项要求。预置智能体的手机、平板、可穿戴设备等智能体终端，须在进网检测中依据有关标准开展智能体适配验证；依法开展智能体终端涉诈风险安全评估和反诈能力前置性评测，落实重要通信工作要求。终端上使用的智能体应参考智能体互联系列国家标准配备唯一身份码。终端生产企业应当保证智能体终端获得进网许可证前后的一致性。智能体终端发生重大变化的，终端生产企业应当向工业和信息化部报备，并按要求开展进网检测。

（三）强化智能体现网升级管理。终端生产企业通过在线升级推送（OTA）等方式开展智能体现网升级的，应向工业和信息化部提交现网升级方案，明确现网升级时间、规模、用户群体、业务场景、服务内容、业务经营模式、网络和数据安全措施、反电信网络诈骗措施等内容，并同步做好重要通信工作。终端生产企业现网升级结束后，向工业和信息化部提交现网升级报告，经工业和信息化部组织专家评估、征求意见后方可正式向用户提供服务。

（四）健全智能体分发管理机制。应用分发平台应推动应用程序开发者，通过电子签名主动声明是否同意智能体调用，未经声明同意的，智能体不得强制调用调取应用。应用分发平台应在分发页面向用户公示智能体适配验证列表，不得为用户提供不兼容设备型号的智能体下载和安装服务。应用分发平台应加强在架智能体适配验证情况巡查，对未完成适配验证的智能体应采取限期整改、下架处置等措施。