LG 车辆通信控制模块率先获 TÜV 莱茵 ASIL D 认证，已被捷尼赛思 GV90 采用

IT之家 11 月 9 日消息，LG 电子当地时间今日宣布，其为捷尼赛思 GV90 开发的中央通信单元 (CCU) 2.0 系统获得 TÜV 莱茵为汽车中央网关颁发的首份 ISO 26262 ASIL D 认证。
ASIL D 为 ISO 26262 标准为汽车安全完整性定义的最高等级，要求采取最严格的措施来预防和减轻安全相关故障。
这款 CCU 2.0 是车辆的通信枢纽，连接 ECU 并管理车内网络和外部网络之间的数据交换。
其在通过 CAN 和以太网路由数据时，能够准确传输安全相关消息，检测路由故障，并将相关故障信息传递给其他 ECU。该芯片还集成了针对 OTA 软件更新的功能安全措施，有助于防止意外更新，并在更新和回滚期间保持车辆启动的安全控制。此外，其支持车联网、按需功能、系统诊断、入侵监控、基于证书的身份验证。
LG 汽车解决方案 (VS) 研发实验室负责人 Lee Sang-yong 表示：
获得首个 ASIL D 产品认证是 LG 发展历程中的一个重要里程碑。这体现了我们从建立认证功能安全流程到在汽车产品中实施和验证最高级别安全要求的进步。
我们将以此为基石，增强汽车制造商对 LG 的信心，并推进面向 AIDV（IT之家注：人工智能定义汽车）时代的下一代解决方案。