LG 车辆通信控制模块率先获 TÜV 莱茵 ASIL D 认证，已被捷尼赛思 GV90 采用

IT之家 11 月 9 日消息，LG 电子当地时间今日宣布，其为捷尼赛思 GV90 开发的中央通信单元 (CCU) 2.0 系统获得 TÜV 莱茵为汽车中央网关颁发的首份 ISO 26262 ASIL D 认证。

ASIL D 为 ISO 26262 标准为汽车安全完整性定义的最高等级，要求采取最严格的措施来预防和减轻安全相关故障。

这款 CCU 2.0 是车辆的通信枢纽，连接 ECU 并管理车内网络和外部网络之间的数据交换。

其在通过 CAN 和以太网路由数据时，能够准确传输安全相关消息，检测路由故障，并将相关故障信息传递给其他 ECU。该芯片还集成了针对 OTA 软件更新的功能安全措施，有助于防止意外更新，并在更新和回滚期间保持车辆启动的安全控制。此外，其支持车联网、按需功能、系统诊断、入侵监控、基于证书的身份验证。

LG 汽车解决方案 (VS) 研发实验室负责人 Lee Sang-yong 表示：