LG 电子 2026 财年前三季度归母净利润 2.15 万亿韩元，同比增长 20%

IT之家 10 月 28 日消息，LG 电子今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩快报及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）业绩快报报告：

2026 财年前三季度 营业总收入：71.38 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 3599.58 亿元人民币），同比增长 9.2%

归母净利润：2.15 万亿韩元（现汇率约合 108.27 亿元人民币），同比增长 20%

2026 财年第三财季 营业总收入：23.82 万亿韩元（现汇率约合 1201.45 亿元人民币），同比增长 8.9%，环比下降 0.01%

归母净利润：6632 亿韩元（现汇率约合 33.45 亿元人民币），同比增长 72.2%，环比下降 0.7%

AI 解读 本次 LG 电子 2026 财年前三季度累计合并营收与归母净利润表现整体稳健，但单季营业利润显著低于市场一致预期。

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