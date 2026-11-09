何刚解释华为睿影 XMAGE 命名：三次升级始终保留了字母“X”，代表着未知

IT之家 11 月 9 日消息，华为董事、终端 BG CEO 何刚今日发布长文，回顾了华为影像大赛的发展历程，并宣布华为影像大赛颁奖盛典暨 10 周年展“温暖共生”将于 11 月 11 日至 15 日在巴黎大皇宫举行。

文中，何刚还解释了华为睿影 XMAGE 的命名：

从 2017 年的新影像 Next-Image，2022 年成为独立影像品牌 XMAGE，再到今年的华为睿影 XMAGE。三次品牌升级，我们始终保留了字母“X”，代表着未知：下一张照片能拍得更好，下一部手机能带来更好的体验，移动影像还有无数可能性，等待我们和用户一起去探索、去发现。

据IT之家此前报道，今年 10 月 1 日，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，华为移动影像迎来全新升级 —— 正式发布华为睿影 XMAGE。余承东表示，希望从全栈自研影像技术品牌，成长为走向世界的影像文化品牌。

而在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会中，华为 Mate 90 Pro Max 典藏版“睿影 Z10 模块化相机”正式发布，定价 5999 元。搭配 Mate 90 Pro Max 典藏版套装定价 19499 元。

该产品系华为全栈自研产品，匹配 HyperClick 超级卡口，利用 1 英寸 50Mp 传感器 + 6 群 16 枚组合光学镜头实现 10 倍连续光学变焦（24mm-240mm F2.0-4.5），可搭配手机完成图像计算及存储。

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