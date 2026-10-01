余承东宣布华为移动影像升级，华为睿影 XMAGE 正式发布

IT之家 10 月 1 日消息，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东今日宣布，华为移动影像迎来全新升级 —— 正式发布华为睿影 XMAGE。
余承东表示：
睿观万象，聚光成影，“睿”，既是技术创新赋予影像的智慧，也是我们对影像背后的人、生活和情感更深的理解。我们希望从全栈自研影像技术品牌，成长为走向世界的影像文化品牌，定义智能影像时代的影像力量！
据IT之家今日早些时候报道，在华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会中，华为 Mate 90 Pro Max 典藏版“睿影 Z10 模块化相机”正式发布，定价 5999 元。搭配 Mate 90 Pro Max 典藏版套装定价 19499 元。
该产品系华为全栈自研产品，匹配 HyperClick 超级卡口，利用 1 英寸 50Mp 传感器 + 6 群 16 枚组合光学镜头实现 10 倍连续光学变焦（24mm-240mm F2.0-4.5），可搭配手机完成图像计算及存储。
另外，华为 Mate 90 系列首发搭载全新升级的 XMAGE「华为睿影」影像体系，围绕人像、长焦、色彩、视频、智拍五大方向创新，并以全系连续可变光圈、第三代红枫原色摄像头、超大底 2 亿像素长焦以及 18EV 超高动态主摄等核心配置提升影像体验。
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