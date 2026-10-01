余承东宣布华为移动影像升级，华为睿影 XMAGE 正式发布

IT之家 10 月 1 日消息，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东今日宣布，华为移动影像迎来全新升级 —— 正式发布华为睿影 XMAGE。

余承东表示：

睿观万象，聚光成影，“睿”，既是技术创新赋予影像的智慧，也是我们对影像背后的人、生活和情感更深的理解。我们希望从全栈自研影像技术品牌，成长为走向世界的影像文化品牌，定义智能影像时代的影像力量！