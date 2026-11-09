比亚迪 C12 DUO 首秀 2026 欧洲客车展，英国市场迎来第 3000 台电动大巴里程碑

IT之家 11 月 9 日消息，11 月 3 日-5 日，2026 欧洲客车展（Euro Bus Expo）于英国伯明翰举办。据比亚迪商用车消息，全新城际 C12 DUO 在此次车展上迎来全球首秀，B11 及两款双层 BD11A、BD11B 同步亮相，覆盖城市通勤、城郊接驳、城际客运等场景。

▲ 图源：比亚迪商用车公众号（后同）

据介绍，全新 12 米城际客车 C12 DUO，专为旅游客运、校车及城际定制化客运服务打造，最高续航可达 547 公里，最大载客量 57 人，行李舱容积达 4 立方米，补齐比亚迪在海外长途城际客运产品版图。

整车搭载刀片电池，标配 15 年质保；采用 CTC（电池底盘一体化技术），整车减重 8%；搭载辅助驾驶系统，兼顾长途客运对续航、乘坐舒适度与运营效率的核心诉求。

此次同时发布的短轴双层巴士 BD11B，为 10.59 米低地板车型，最大载客量 86 人；刀片电池最大容量可达 481kWh，续航超 547 公里。

IT之家注意到，比亚迪还迎来了英国市场第 3000 台电动大巴里程碑。比亚迪官方表示，其深耕英国市场十余年，电动巴士在当地市场占有率达 45%。本次下线代表车型为 B11，车长 10.84 米，电量 467kWh，搭载刀片电池等核心技术。