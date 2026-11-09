微信鸿蒙版 App 安装量超 9000 万次，华为 HarmonyOS 终端用户数预计本月突破 1 亿大关

IT之家 11 月 9 日消息，微信鸿蒙版 App 今日再迎里程碑时刻 —— 安装量正式突破 9000 万（最新数据显示安装量为 9017 万次）。

值得一提的是，在 11 月 5 日的华为擎云 2026 鸿蒙办公产业峰会上，华为官方公布了 HarmonyOS 系统最新用户数据。

目前，华为 HarmonyOS 6&7 终端设备数已突破 9000 万、华为终端设备款数 140+、可获取应用和服务数 45 万+。HarmonyOS 终端用户数也即将突破 1 亿，预计会在 11 月下旬达成这一目标。

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延伸阅读

微信鸿蒙版 App 于 2025 年 1 月正式登陆华为鸿蒙应用市场 App Gallery，其首个版本为微信 1.0.3 for HarmonyOS（2025 年 1 月 10 日发布），当时已支持基础通讯、社交、微信支付、公众号、小程序、视频号、直播等主要功能。

在该应用安装量的增长曲线上，此前已有多个里程碑：2026 年 8 月 5 日突破 7000 万（7010 万次），2026 年 9 月 26 日突破 8000 万（8020 万次）。另有消息称，其功能适配已接近尾声，大量功能处于逐步灰度开放中。

鸿蒙终端设备的增长曲线同样陡峭：2025 年 7 月突破 1000 万台“生死线”，到 2026 年 10 月突破 9000 万台，单框架用不到一年半走完了其他操作系统数年甚至十年才走完的路。华为轮值董事长徐直军曾将 1 亿用户定义为操作系统的“临界质量”，认为开发者只有到亿级用户规模时才拥有商业闭环的土壤。

文中提到的华为擎云 2026 鸿蒙办公产业峰会于 2026 年 11 月 5 日在武汉举行，会上发布了首款鸿蒙台式机华为擎云 HM650 系列，以及鸿蒙电脑企业版、升级至 2.0 的擎云鸿途伙伴计划。其中 HM650 系列搭载 10 核 20 线程麒麟 X90 芯片与 HarmonyOS V1.0，鸿蒙电脑生态独立应用数量已突破 21000 款。

此外，2026《鸿蒙星光盛典》已官宣定档，将于 2026 年 12 月 5 日在深圳湾体育中心“春茧”体育场举办，华为常务董事、终端 BG 董事长余承东已发文预热。