英伟达在韩举办 AI Day 活动，韩国政府、三星、LG 电子、现代汽车集团等排队合作

IT之家 11 月 9 日消息，英伟达今日（11 月 9 日）在韩国首尔举行 NVIDIA AI Day 活动，公布了与韩国政府、企业的多项合作，IT之家汇总如下：

英伟达与韩国科学信息通信技术部（MSIT）正在扩大在韩国主权人工智能生态系统的合作，涵盖从人工智能半导体和数据中心基础设施到人才、初创企业、模型、智能体和安全领域。

此次合作为韩国 NPU 和 XPU 公司探索参与 NVIDIA NVLink Fusion 生态系统奠定了基础，包括英伟达的培训和认证项目、黑客马拉松和技术研讨会，以增强 GPU 的利用率。

通过韩国的“全民人工智能”倡议，英伟达将与四个韩国基础模型构建商合作，利用 NVIDIA Dynamo 软件优化和扩展人工智能推理，包括 SK Telecom 的 A.X K2、LG AI Research 的 K-EXAONE 2.0、Upstage 的 Solar Open 2 以及 Motif Technologies 的 Motif-3。

此外，英伟达今日宣布与 SK 电信和 Rebellions 合作，MSIT 支持，推动基于 NVIDIA NVLink Fusion 的韩国模型和工作负载的主权 AI 基础设施。

三星电子正在扩大与英伟达的合作，通过加速计算和人工智能物理技术推动半导体创新。该工作涵盖材料研究、工艺开发和器件工程。

Kakao Mobility 计划在英伟达自动驾驶计算和安全技术基础上，推进 L4 级自动驾驶系统的开发。该项目结合了 Kakao Mobility 的专有驾驶软件和在首尔江南区运营的经验，以及英伟达的车辆计算平台。

英伟达和 LG 电子成功演示了利用 LG 的 CLOiD 机器人，在实际制造环境中实现 NVIDIA Isaac GR00T 驱动的机器人操作和制造任务。

现代汽车集团正在探索 NVIDIA NemoClaw 蓝图和 NVIDIA OpenShell 运行时，而 AIM Intelligence 则将其 Starfort 平台与 NVIDIA OpenShell 集成，以支持安全的 AI 智能体，提升员工生产力和企业工作流程。

韩国人工智能安全公司 AIM Intelligence 正在将其 Starfort 智能体控制平台与 NVIDIA OpenShell 集成。目标是将 OpenShell 的运行时访问控制与 Starfort 对恶意指令和数据泄露的检测功能结合起来。该公司还在考虑公共能源领域的初步概念验证，潜在应用涵盖企业、工业和机器人领域。

在模型方面，LG AI Research 正在开放 K-EXAONE-2.5 的应用程序接口访问，该版本使用 NVIDIA Nemotron 数据集开发，包括 Nemotron-Personas-Korea。