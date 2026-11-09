Epic 确认将为V社 Steam Deck 掌机 SteamOS 推出专属游戏启动器

IT之家 11 月 9 日消息，Epic Games 传播总监 Jake Jones 在接受外媒 GamingOnLinux 采访时，透露 Epic Games 计划为 Valve 的 Steam Deck 掌机推出官方 Epic Games Store 启动器，并进一步扩大新版 Linux 客户端的发行版支持范围。届时 Steam Deck 用户有望直接通过官方启动器下载安装游戏，无须再依赖 Heroic 等第三方工具。不过，Epic 目前尚未公布相应版本的具体上线时间。

IT之家注意到，Epic 已在 10 月 14 日为 Linux 平台推出了全新 Epic Games Store 启动器预览版本，目前支持 Ubuntu 22.04 LTS、Debian 12，该软件理论上也可能在 SteamOS 等其他发行版上运行，但对于游戏掌机小屏来说，软件界面尺寸仍存在一定优化空间。

不过值得注意的是，Epic 旗下热门大逃杀游戏《堡垒之夜》（Fortnite）短期内仍无法在 Steam Deck 上运行。Epic 虽然已经计划推出该游戏的 Linux 版本，但需要先对 Easy Anti-Cheat（EAC）反作弊系统进行调整。

Epic 于 10 月 14 日公布的技术文章显示，新版 EAC Linux v2 将引入 Secure Boot、TPM 2.0 等安全功能要求，而 Steam Deck 目前尚不支持这些必要功能。因此，Epic 已经开始与 Valve 沟通，探讨解决方案。不过《堡垒之夜》何时能够登陆 Steam Deck，目前仍没有明确消息。