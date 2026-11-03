开源项目 FX Steam Launcher 公布：将 SteamOS 环境封装为独立应用，让苹果 Mac 运行 Windows 游戏

IT之家 11 月 3 日消息，近期有开发者推出一款名为 FX Steam Launcher 的开源项目，相应项目主要是将 SteamOS 环境封装为独立应用程序，让用户能够像运行普通 Mac 应用一样启动 Steam，直接下载并运行 Windows 游戏，IT之家附项目地址（https://fxgl.github.io/steamac/）。

针对 DirectX 游戏兼容性，FX Steam Launcher 主要提供两种转换方案，其一是通过 SteamOS 的 Proton 兼容层，将 DirectX 12 转换为 Vulkan，再进一步转换为苹果的 Metal 图形 API；第二种则是采用实验性的 DXMT 项目，将 DirectX 10、11 游戏转换为 Metal API，以兼容部分较老的 Windows 游戏。

与 CrossOver 相比，FX Steam Launcher 运行现代游戏时需要经过双层图形 API 转换，因此性能损耗可能更加明显。不过，其优势在于采用即时编译机制，用户启动游戏后即可开始游玩，无需进行额外的复杂配置。此外，项目还支持部分反作弊系统兼容方案，理论上只要是 Steam Deck 能够正常运行并连接服务器的游戏，就有机会在 Mac 上运行。

▲ 部分兼容的游戏

在外设支持方面，项目提供了键盘、鼠标及游戏控制器兼容功能，同时，软件还支持灵活分配 CPU 和内存资源，并能够正常调用苹果自带的 Metal Performance HUD 性能监控工具。

外媒 ETA Prime 使用配备 M4 Max 和 36GB 统一内存的 MacBook Pro 测试，并为虚拟机分配约 19GB 内存，在 1080P 分辨率、高画质设置下运行《巫师 3》，帧率约为 70 FPS；运行《剑星》时，则采用 800P 分辨率和高画质设置，同样能够达到约 70 FPS。考虑到 M4 Max 原生图形性能接近 RTX 5070 Laptop 显卡，这一测试成绩也反映出多层图形 API 转换带来的性能损耗不容忽视。

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