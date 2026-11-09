阿里云 Token Plan 额度上调 70% 以上，Lite / Essential / Standard 三档套餐月费不变

IT之家 11 月 9 日消息，阿里云今天宣布上调 Token Plan 个人版订阅额度，Lite、Essential、Standard 三档套餐月费不变，月度额度提升约 74% 至 78%。

其中，Lite 套餐额度由 1.15 万 Credits 提升至 2 万 Credits，月费 39 元；Essential 套餐额度由 2.55 万提升至 4.5 万 Credits，月费 79 元；Standard 套餐额度由 4.5 万提升至 8 万 Credits，月费 139 元。

最高一档的 Pro 套餐同时调整了额度和价格：额度由 18 万提升至 20 万 Credits，月费由 499 元降至 312 元，降幅约 37.5%。按月费除以月度额度测算，Lite、Essential、Standard、Pro 四档的单位额度成本分别下降约 42.5%、43.3%、43.8% 和 43.7%，降幅均超过四成。

IT之家注意到，本次调整同样覆盖存量订阅用户。今日起，四档套餐新额度陆续生效，当前订阅周期内的总额度按新标准补齐；Pro 存量用户当前周期价格不变，新价格自下一订阅周期起生效，升级和续费按新价格执行。