AOC“Q24G4ZL / WS”23.8 英寸显示器发售：2K 260Hz 超频、支持圆偏振光护眼，1443 元

IT之家 11 月 9 日消息，AOC 现已在京东上架型号为“Q24G4ZL / WS”的 23.8 英寸显示器，该机主打 2K 260Hz 超频，定价为 1443 元，部分地区国补后低至 1298 元。

该机配备一块 2560x1440 分辨率 260Hz 超频（原生 240Hz）Fast IPS 面板，获得 VESA DisplayHDR 400 认证，SDR 亮度 350nits、HDR 亮度 400nits，静态对比度 1000:1；GtG 响应时间 1ms、MPRT 响应时间 0.3ms；色深 8-bit，色域 100% sRGB / 98% DCI-P3，sRGB 色偏（平均值）ΔE＜2，支持圆偏振光与硬件级低蓝光护眼。

该机采用白色底边框 / 白色支架，其提供 1 个 HDMI 2.1 (TMDS)、1 个 DisplayPort 1.4、1 个 3.5mm 音频输出插孔；原装人体工学支架支持 4 个方向调节，兼容 100×100 (mm) VESA 壁挂规范。

IT之家附显示器参数：

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