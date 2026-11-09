雷神酷睿 Ultra 7 处理器 256V 迷你主机 MIX NEO 在售，到手价 3824.15 元起

IT之家 11 月 9 日消息，雷神 (THUNDEROBOT) 已于早些时候在电商平台上架了 MIX NEO 迷你主机。这一新品基于英特尔酷睿 Ultra 7 处理器 256V，集成 16GB LPDDR5X-8533 内存，到手价 3824.15 元起。

MIX NEO 三维 128×128×53.5 (mm)，体积不足 0.9L，质量约 480g，满载噪声低至 29.5dB(A)，附送壁挂套件。

其提供 2 个 M.2 2280 插槽，配备 Wi-Fi 6 & 蓝牙 5.4 无线网卡；正面提供 1 个 USB-C 40Gbps、2 个 USB-A 10Gbps、1 个 3.5mm 音频插孔；反面提供 2 个 USB-A 480Mbps、1 个 HDMI 2.1、1 个 DisplayPort 1.4、2 个 2.5GbE RJ-45。

雷神 MIX NEO 提供 2 档存储配置：

512GB PCIe Gen3 固态硬盘：新品到手价 4499 元，国家补贴后到手价 3824.15 元起；

1TB PCIe Gen4 固态硬盘：新品到手价 4999 元，国家补贴后到手价 4249.15 元起。

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