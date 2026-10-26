首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

异能者推出 AMD 锐龙 7 7735HS 款 S201 迷你主机，16GB + 512GB 到手价 2549.15 元

2026/10/26 19:59:33 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
评论：

IT之家 10 月 26 日消息，ERAZER（异能者）现已推出搭载 AMD 锐龙 7 7735HS 处理器的 S201 迷你主机。其板载 16GB LPDDR5 内存，配备 512GB SSD 存储，国家补贴后到手价为 2,549.15 元。

S201 迷你主机三维 128×128×47 (mm)，搭载涡轮风扇散热系统，配备支持 Wi-Fi 6 & 蓝牙 5.2 的无线网卡。

其正面提供 2 个 USB-A 3.2、1 个全功能 USB-C 5Gbps、1 个 3.5mm 二合一音频插孔；反面则有 2 个 USB-A 3.2、2 个 USB-A 2.0、2 个 1GbE RJ-45、1 个 HDMI、1 个 DisplayPort。

京东异能者 S201 迷你主机低至 2549.15 元直达链接

2026 年数码家电政府补贴持续进行中，IT 之家为大家汇总国补领券地址，买数码家电之前记得领取。

数码补贴：点此领券

  • 手机 / 平板 / 3C 数码支持 8.5 折政府补贴，不超过 6000 元的产品至高立减 500 元。

家电补贴：点此领券

  • 多类家电支持 8.5 折政府补贴，单品至高补贴 1500 元。

  • 京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包

  • 淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：异能者迷你主机

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知