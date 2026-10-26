异能者推出 AMD 锐龙 7 7735HS 款 S201 迷你主机，16GB + 512GB 到手价 2549.15 元

IT之家 10 月 26 日消息，ERAZER（异能者）现已推出搭载 AMD 锐龙 7 7735HS 处理器的 S201 迷你主机。其板载 16GB LPDDR5 内存，配备 512GB SSD 存储，国家补贴后到手价为 2,549.15 元。

S201 迷你主机三维 128×128×47 (mm)，搭载涡轮风扇散热系统，配备支持 Wi-Fi 6 & 蓝牙 5.2 的无线网卡。

其正面提供 2 个 USB-A 3.2、1 个全功能 USB-C 5Gbps、1 个 3.5mm 二合一音频插孔；反面则有 2 个 USB-A 3.2、2 个 USB-A 2.0、2 个 1GbE RJ-45、1 个 HDMI、1 个 DisplayPort。

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